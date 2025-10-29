Haberler

2025 Kültür ve Sanat Ödülleri Açıklandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, "Bilim ve Kültür" dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ'ın, "Müzik" dalında besteci Yalçın Tura'nın, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık'ın, "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödüle değer görüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini kaydetti.

