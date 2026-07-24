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Erdoğan, Üsküdar'da Cuma Namazı Kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ve Halit Yerebakan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker eşlik etti.

Kaynak: AA
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