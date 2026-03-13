Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Cerrah Mehmet Paşa Camisi'nde kıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Fatih'teki tarihi Cerrah Mehmet Paşa Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Fatih'teki tarihi Cerrah Mehmet Paşa Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Cerrah Mehmet Paşa Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 eğitim ve yurt binasının toplu açılış törenine katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Yaptıklarını duyanlar aynı yorumu yapıyor