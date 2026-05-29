Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlaması'na katılacağını belirtti. Ayasofya'da yoğun katılım olduğunu vurgulayan Erdoğan, İstanbul'un fetih kutlamalarına tüm vatandaşları davet etti.

Ataberk KURT / -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Erdoğan, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, gazetecilere lokum ikramında bulundu.

'HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü bitirdiklerini, İstanbul'un fethi hasebiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlaması"na katılacağını söyledi. Alanın tıklım tıklım dolu olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün 29 Mayıs Cuma. Tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada cumayı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde olacaklarını dile getirerek, "Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte kutlayacağız" dedi.

Bir gazetecinin kendisine lokum uzatması üzerine Erdoğan, "Ben yemiyorum, dikkat ediyorum." dedi. Lokumun nasıl olduğunu soran Erdoğan, "Çok lezzetli." yanıtını aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
