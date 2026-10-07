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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok teste tabi tutulduk ama bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu ahlakımızla, vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok teste tabi tutulduk ama bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu ahlakımızla, vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok teste tabi tutulduk ama bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu ahlakımızla, vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık"

Kaynak: AA
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