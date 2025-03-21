İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi

CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
title