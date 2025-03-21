Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.
(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel