Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama: Hamdolsun gayet iyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam katıldığı canlı yayına, rahatsızlanması nedeniyle ara verildi. Yaklaşık 20 dakika ara verilen program tekrar başlarken Erdoğan, "Ciddi manada üşütmüşüm. Seyircilerimizden helallik diliyorum." dedi. Program sonlandırılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kanal 7 ve Ülke Tv'nin ortak yayınına katıldı. Yaklaşık 1,5 saat gecikmeli olarak saat 23.30'da başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunurken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

"İZLEYİCİLERDEN HELALLİK DİLİYORUM"

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam ederken Erdoğan, bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Yaşadığı rahatsızlıkla ilgili açıklama yapan Erdoğan "Yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek diye ciddi manada düşündüm. Dedim ki artık 'söz verdik gideceğiz.' Tabii bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından program sonlandırıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: HAMDOLSUN GAYET İYİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından "Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yaptığı paylaşımda, "Kısa süreli rahatsızlık yaşayan Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum" dedi.