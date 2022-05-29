Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla Diyarbakır Anneleri'ne seslendi: Tarihe altın harflerle yazıldı - Haberler

Evlatları, hain terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, HDP İl Binası önünde eylem yaparak evlatlarını istiyordu. Annelerin bu mücadelesi sonucu çok sayıda kişi, PKK'nın elinden kurtarılarak ailelerine kavuşturuldu.

CANLI BAĞLANTIYLA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eyleminin 1000. gününde, canlı bağlantıyla Diyarbakır'daki ailelere hitap etti.

"TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILDI"

Erdoğan, "Bundan tam 1000 gün önce Hatice Akar kardeşimizle başlayan mücadeleniz, eşine ender rastlanır bir evlat sevgisi ve azim destanı olarak tarihe altın harflerle yazıldı" diye konuştu.

"ANNELERİN KARARLI DURUŞU HDP'YE KEPENK KAPATTIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eylemle 35 aile, terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Anne ve babalarının "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocukları gören diğer aileler, eylemlerinde daha kararlı hale geldi. Annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk kapattırdı. Ailelerin haykırışlarını duymak istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenklerini kapatmakta buldu.

"HER ŞEYİN ZORLA YAPTIRILDIĞINI SÖYLEDİLER"

Ailelerin kararlı duruşundan sonra HDP, il binasında yaptığı faaliyetlerini ilçe binalarına taşıdı. İddialara göre, bu süreçte terör örgütü PKK yandaşları, ailelere tehditlerde bulundu, onları yıldırmaya çalıştı. Teslim olan gençler, ifadelerinde yaşadıkları her şeyin zorla yaptırıldığını öne sürdü. Ailelerin duruşu, Türkiye'ye ile sınırlı kalmadı. Almanya'ya kadar ulaştı."

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