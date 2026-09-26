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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra da hakkın hatrını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra da hakkın hatrını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra da hakkın hatrını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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