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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet ve ordumuz bünyesinde hiçbir baskıyla karşılaşmadan devletine ve milletine hizmet ediyor"

Kaynak: AA