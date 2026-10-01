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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet ve ordumuz bünyesinde hiçbir baskıyla karşılaşmadan devletine ve milletine hizmet ediyor"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet ve ordumuz bünyesinde hiçbir baskıyla karşılaşmadan devletine ve milletine hizmet ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet ve ordumuz bünyesinde hiçbir baskıyla karşılaşmadan devletine ve milletine hizmet ediyor"

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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