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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 2032 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaşan modern demir yolu hatlarıyla milletimizin...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 2032 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaşan modern demir yolu hatlarıyla milletimizin hizmetindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 2032 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaşan modern demir yolu hatlarıyla milletimizin hizmetindeyiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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