Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç'le görüştü
CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç bugün İstanbul'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılamanın hemen ardından ikili baş başa görüşmeye geçti. Baş başa görüşmenin ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde heyetler arası görüşmeler çalışma yemeği ile devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı