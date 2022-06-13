Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte...

AA - Murat Paksoy - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur"

AA / Murat Paksoy - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kadıköy Güncel Haberler

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