Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte...
AA - Murat Paksoy - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur"
AA / Murat Paksoy - Güncel