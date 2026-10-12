Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin tamamında barış ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya devam edeceğiz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin tamamında barış ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin tamamında barış ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya devam edeceğiz"

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı

Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı
Mağazaya pitonuyla girdi! Kaç yılanın var sorusuna bomba bir yanıt verdi

Mağazaya pitonuyla girdi! "Kaç yılanın var?" sorusuna bomba yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon krizinde yol haritasını anlattı! 131 fon karantinada

455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar! Bunu yapanlara ödeme yok
Esenyurt'ta ağızlıksız pitbull sokak kedisini öldürdü

Çok normalmiş gibi çekti! Kan donduran anlar kamerada
Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı

Midibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kate Middleton ve Prenses Charlotte metroya bindi! Londralılar gözlerine inanamadı

Dünyanın en çok tanınan kadını kızıyla metroda: Görenler inanamadı
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor