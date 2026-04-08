Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizi Yangın Yerine Çeviren Savaşta İlan Edilen Ateşkesten Memnuniyet Duyuyoruz"

Güncelleme:
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA
