Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var" Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partilileri selamlaması AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın sunuş konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partilileri selamlaması Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın sunuş konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı Recep Tayyip Erdoğan Mahir Ünal AK Parti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var' - Haberler

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