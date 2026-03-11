Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim İran Krizindeki Tavrımız Nettir; Türkiye Her Zaman Savaşın Değil Barışın Yanındadır

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'da yaşanan gerilimlere ilişkin, "Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir; Türkiye her zaman savaşın değil barışın yanındadır. Çatışmanın değil diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil huzur ve istikrarın safındadır. Düşmanlaştırmanın değil yakınlaştırmanın peşindedir. Artık bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, sulh ve sükün hakim olsun istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki dönem milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada hem parti teşkilatına hem de Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu vurgulayarak partililere şöyle seslendi:

"Şunu da burada çok güçlü bir şekilde vurgulamak istiyorum: AK Parti her şeyden önce bir dava hareketidir. Dava adamının eskisi, emeklisi, kendi köşesine çekilmişi olmaz. Dava adamı her zaman sahadadır. Aklıyla, gönlüyle, çalışmalarıyla yol ve mücadele arkadaşlarının yanındadır. Bu çatı altında küslüğün, dargınlığın, kırgınlığın yeri yoktur ve olamaz. Şunu en iyi sizler biliyorsunuz. Biz yalnızca günü kurtaran, günü birlik politika üreten bir kadro değiliz. Biz ortaya eser koyan, hizmet koyan, vizyon koyan, geleceğe dönük projeksiyonu olan bir erdemliler hareketiyiz."

"Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir"

Orta Doğu'daki gerilimlere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin savaşın değil barışın tarafında olduğunu belirtti. Erdoğan şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim, bölgemizi kana ve gözyaşına boğan sarsıntıların şiddeti 28 Şubat'ta başlayan komşumuz İran'a yönelik saldırılarla maalesef daha da artmıştır. Bölgeyi terörize ederek güvenliğini sağlayacağını düşünen İsrail bir yandan Gazze'de zaten uymadığı ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını yoğunlaştırırken diğer yandan da Lübnan'ı işgal girişimine başlamıştır. Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir. Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile holokosttan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir. Dalga boyu giderek artan bu sarsıntıların etkilerini sadece coğrafyamızda değil ekonomiden ticarete, turizmden enerjiye birçok alanda tüm dünyada şahit oluyoruz."

Küresel ekonomi Rusya-Ukrayna savaşından sonraki en belirsiz günlerini yaşıyor. Savaşın uzaması durumunda dünyanın nereye savrulacağını tam olarak kimse kestiremiyor. Bir defa şunu burada açık ve net ifade etmek isterim: Başkasının zararını kendi karımız olarak asla göremeyiz. Başkalarının acısından devşirmek gibi bir hesabın içerisinde olmayız. Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir: Türkiye her zaman savaşın değil barışın yanındadır. Çatışmanın değil diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil huzur ve istikrarın safındadır. Düşmanlaştırmanın değil yakınlaştırmanın peşindedir. Artık bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, sulh ve sükün hakim olsun istiyoruz. Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Alev daha fazla büyümeden, ateş çemberi daha fazla genişlemeden, daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz."

"Ana muhalefetin başındaki zat gözlerini hakikatlere kapatsa da tüm insanlık Türkiye'nin samimi gayretlerini görmekte"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de eleştiride bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Ana muhalefetin başındaki zat ve avanesi gözlerini hakikatlere kapatsa da başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık Türkiye'nin samimi gayretlerini görmekte, çabalarımızın devamı noktasında bizleri yüreklendirmektedir. Müslümanlar olarak şuna da tüm kalbimizle inanıyoruz: Cenab-ı Hak şerleri hayır eyler, herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da mutlaka bir hesabı vardır. İnşallah yaşadığımız bu sıkıntılar geçecek. En çok masum çocukları ve sivilleri vuran bu fırtına dinecek. Bölgemizin önünde çok farklı bir ufuk belirecek, çok daha aydınlık bir şafak sökecektir. Şimdiye kadar karşılaştığımız krizlerde hem millet hem de teşkilat olarak birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bizim tüm süreçlerden salim çıkmamızı sağlayan en büyük değerlerimiz olmuştur. Allah'ın izniyle bu tribülanstan da yine birlik ve beraberliğimize sarılarak çıkacağız."

Kaynak: ANKA