Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmek görevimiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmanın değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmenin önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının korunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu ve bu değerlere bağlı kalınması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize düşen, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir"