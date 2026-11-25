Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyorlar. Maalesef Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyorlar. Maalesef Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar"
Kaynak: AA