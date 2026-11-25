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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyorlar. Maalesef Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar"

Kaynak: AA