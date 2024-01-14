Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Al Nahyan, askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Nahyan, 9 şehidimiz nedeniyle Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

TERÖRE KARŞI BİRLİKTELİK VURGUSU

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE liderinin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da karşılıklı olarak ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Al Nahyan, askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da görüşmede karşılıklı olarak ifade edildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Diplomasi Terör Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title