Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Nahyan, 9 şehidimiz nedeniyle Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

TERÖRE KARŞI BİRLİKTELİK VURGUSU

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE liderinin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da karşılıklı olarak ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Al Nahyan, askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da görüşmede karşılıklı olarak ifade edildi."