Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz"
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel