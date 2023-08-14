Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz"