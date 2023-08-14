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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz"

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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