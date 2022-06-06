Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı...
AA - Barış Kılıç - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz."
AA / Barış Kılıç - Güncel