Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı...

AA - Barış Kılıç - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz."

AA / Barış Kılıç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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