Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz." AA / Barış Kılıç - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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