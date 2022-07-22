Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin...

AA - Güç Gönel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz."

AA / Güç Gönel - Güncel

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