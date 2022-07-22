Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz." AA / Güç Gönel - Güncel Güncel Haberler

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