Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz."
AA / Güç Gönel - Güncel