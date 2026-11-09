Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta dost ve kardeşlerimiz, tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için KKTC'yi tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta dost ve kardeşlerimiz, tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için KKTC'yi tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta dost ve kardeşlerimiz, tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için KKTC'yi tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum"
Kaynak: AA