Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Erdoğan Dijital Medya isimli X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti" denildi. Diğer bir paylaşımda da "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA