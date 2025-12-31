Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin yeni yılını ve yaşını kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yaşını tebrik etti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak doğumlu Devlet Bahçeli'ye gül gönderip, yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyet diledi.