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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür"

Kaynak: AA
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