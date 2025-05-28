Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan yurda döndü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle gittiği Azerbaycan'ın Laçın kentindeki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle gittiği Azerbaycan'ın Laçın kentindeki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

Özel uçak "TUR" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de yurda döndü.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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