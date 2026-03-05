Haberler

Erdoğan ve Aliyev'den Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı. Erdoğan görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

