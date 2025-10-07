Erdoğan, Azerbaycan'da Resmi Yemeğe Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği resmi yemeğe katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği resmi yemeğe katıldı.
Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in verdiği resmi yemeğe katılmak üzere Nohurgol Devlet Konukevi'ne geçti.
Basına kapalı gerçekleşen resmi yemeğin ardından Erdoğan, havalimanına hareket etti.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel