Haberler

Erdoğan, Azerbaycan'da Resmi Yemeğe Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği resmi yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği resmi yemeğe katıldı.

Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in verdiği resmi yemeğe katılmak üzere Nohurgol Devlet Konukevi'ne geçti.

Basına kapalı gerçekleşen resmi yemeğin ardından Erdoğan, havalimanına hareket etti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Sabah gözaltına alınan eski AK Partili vekil tutuklandı
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak

Metroya valizle binenlerden ek ücret alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.