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Azerbaycan bir kez daha "Aliyev" dedi, Erdoğan tebrik etti

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Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimlerde oyların yüzde 93,9'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Azerbaycan bir kez daha 'Aliyev' dedi, Erdoğan tebrik etti

ALİYEV OYLARIN YÜZDE 93,9'UNU ALDI

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi. Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, Aliyev'i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.

Azerbaycan bir kez daha 'Aliyev' dedi, Erdoğan tebrik etti

ERDOĞAN, ALİYEV'İ TEBRİK ETTİ

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı. Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Azerbaycan bir kez daha 'Aliyev' dedi, Erdoğan tebrik etti

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Erol Gergin:

vay be damokrasiye bak, kıskandım, umarım bu sistem bizede gelir

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Bozkurt:

Küçük Yahudi devleti şaşırmadım normal

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