Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen konseri izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen konseri izledi.

Hekeri Nehri kıyısında Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'a özgü eserlerin seslendirildiği konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de eşlik etti.

Konserin ardından sahnedeki sanatçıları tebrik eden Erdoğan, sanatçılarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Aliyev'in kullandığı araçla alandan ayrıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Başbakan Şerif, Laçın Seyir Tepesi ve sergisini de gezdi.