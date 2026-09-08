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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcular ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcular ile bir araya geldi.

AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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