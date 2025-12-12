Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat'ta Putin, Şerif ve Caparov ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldiği bildirildi.

