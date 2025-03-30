Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralarında Hizbullah Hükümlülerinin de Olduğu 10 Hükümlünün Cezasını Kaldırdı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü'nün de aralarında bulunduğu 10 hükümlünün kalan cezalarını sürekli hastalık veya kocama hali gerekçesiyle affetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile 10 hükümlünün kalan cezaları sürekli hastalık veya kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

Hükümlülerin cezaları ve cezalarının kaldırılma gerekçeleri şöyle:

Ali Dinç (kocama hali): Ünye Ağır Ceza Mahkemesinin 2019 tarihli kararıyla kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve 1.200 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 1933 doğumlu, Ali Dinç'in kalan cezası, Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Gülden Aşık (sürekli hastalık hali): Balıkesir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 2020 tarihli kararıyla silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 1975 doğumlu, Gülden Aşık'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Uğur Eper (sürekli hastalık ve sakatlık hali): Karabük Ağır Ceza Mahkemesinin 2012 tarihli kararıyla silahla yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası, Karabük 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinin 2017 tarihli kararıyla mala zarar verme suçundan bin TL adli para cezası (50 gün hapis cezasına çevrilen), Karabük Ağır Ceza Mahkemesinin 2017 tarihli kararıyla bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezası (20 gün hapis cezasına çevrilen), Karabük Ağır Ceza Mahkemesinin 2012 tarihli kararıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası, İstanbul 56'ncı Asliye Ceza Mahkemesinin 2018 tarihli kararıyla taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 1989 doğumlu, Uğur Eper'in kalan cezası, Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık ve sakatlık hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Şehmus Alpsoy (sürekli hastalık ve sakatlık hali): Ankara (Kapatılan) 11 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2005 tarihli kararıyla anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 1969 doğumlu, Şehmus Alpsoy'un kalan cezası, Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık ve sakatlık hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Ayhan Kaba (sürekli hastalık ve sakatlık hali): Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinin 2017 tarihli kararıyla kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezası, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan bin TL adli para cezası (Kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına çevrilen) ile cezalandırılmasına karar verilen 1972 doğumlu, Ayhan Kaba'nın kalan cezası, Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık ve sakatlık hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Hulki Nas (sürekli hastalık hali): Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2018 tarihli kararıyla silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası, Silopi 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinin 2023 tarihli kararıyla ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 1978 doğumlu, Hulki Nas'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Abdulkadir Ekingen (sürekli hastalık hali): Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2011 kararıyla kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası, resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl hapis cezası, Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2018 tarihli kararıyla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 1976 doğumlu, Abdulkadir Ekingen'in kalan cezası, Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Hamit Çöklü (sürekli hastalık hali): Adana (Kapatılan) 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250 nci maddesi ile görevli) 2007 tarihli kararıyla anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 1958 doğumlu, Hamit Çöklü'nün kalan cezası, Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Kenan Karataş (sakatlık hali): Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 2011 tarihli kararıyla kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 2009 tarihli kararıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezası, vahamet arz etmeyen bir adet tabanca ile mutat sayıda mermiyi ruhsatsız olarak taşıma suçundan 10 ay hapis ve 375 TL adli para cezası, Kadınhanı Asliye Ceza Mahkemesinin 2009 tarihli kararıyla zincirleme olarak birden fazla kişi ile tehdit suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 1982 doğumlu, Kenan Karataş'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumunun "sakatlık hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Ziya Yılmaz (sürekli hastalık ve kocama hali): Kırşehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinin 2022 tarihli kararıyla sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 1929 doğumlu, Ziya Yılmaz'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık ve kocama hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.