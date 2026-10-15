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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum"

Kaynak: AA
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