Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum"
Kaynak: AA