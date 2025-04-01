Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Karacaahmet Mezarlığı'na giderek anne ve babasının kabirlerine ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
ERDOĞAN, ANNE VE BABASININ KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerine ziyarette bulunarak dua etti.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel