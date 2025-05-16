Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbaşkanı Merz ile görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbaşkanı Merz ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbaşkanı Merz ile görüştü
TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında ikili temaslarda da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel