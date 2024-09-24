Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Türkevi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'u kabulü basına kapalı gerçekleşti.