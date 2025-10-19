Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yıl dönümünde yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yıl dönümünde yad etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran, milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22. yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
Kahramanmaraş'ta arı sokması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Arının soktuğu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
İstanbul'da can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü, biri hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü
CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Özgür Özel de katılacak

YSK "Devam" dedi, CHP'nin merakla beklenen kongresi başladı
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.