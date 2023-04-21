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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti binasına saldırıyla ilgili ilk yorum! Muhalefete gönderme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti binasına saldırıyla ilgili ilk yorum! Muhalefete gönderme yaptı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AK Parti'ye saldırı) Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AK Parti'ye saldırı) Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim." Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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