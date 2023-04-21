Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti binasına saldırıyla ilgili ilk yorum! Muhalefete gönderme yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AK Parti'ye saldırı) Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AK Parti'ye saldırı) Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim." Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel