Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti binasına saldırıyla ilgili ilk yorum! Muhalefete gönderme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AK Parti'ye saldırı) Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AK Parti'ye saldırı) Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim." Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır."