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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla bu millete nice yıllar hizmet edeceğiz"

Kaynak: AA