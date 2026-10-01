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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla bu millete nice yıllar hizmet edeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla bu millete nice yıllar hizmet edeceğiz"

Kaynak: AA
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