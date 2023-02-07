Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile görüştü! Deprem sonrası çalışmaları konuştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü. Görüşmede Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları ele alındı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizde büyük hasara yol açtı. Deprem bölgesinde birçok bina yıkılırken, 3 binden fazla vatandaşımız da hayatını kaybetti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI KONUŞTULAR

Tüm Türkiye bölgeden gelecek güzel haberleri beklerken dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları ele alındı.

"DEVLET MİLLET DAYANIŞMASINI EN ÜST SEVİYEDE GÖSTERMELİYİZ"

Gül, dün de deprem sonrası bir mesaj yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün yaşanan deprem felaketinin ağır neticeleri ortaya çıktıkça acımız ve hüznümüz artıyor. Bu felaketin üstesinden gelebilmemiz için devlet ve millet dayanışmasını en üst seviyede göstermeliyiz. Vatandaşlarımızın acısını paylaşıyor, bu kış kıyamette arama ve kurtarma çalışmaları yapan görevlilerimize kolaylıklar diliyorum."