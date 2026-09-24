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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü.

Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, saat 15.00'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, heyette bulunan bazı bakanlar ve katılımcılar da yurda döndü.

Kaynak: AA
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