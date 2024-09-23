Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Düşünce Kuruluşu Temsilcileriyle Toplantı Düzenledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunduğu sırada, ABD'deki bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle kapalı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.