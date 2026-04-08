Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldı. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı."

Kaynak: ANKA