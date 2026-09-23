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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın verdiği davete katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın verdiği davete katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı.

Erdoğan Dijital Medya isimli X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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