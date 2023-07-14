Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ülkeleri liderleriyle etraflıca konuştuk, 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ülkeleri liderleriyle etraflıca konuştuk, 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ülkeleri liderleriyle etraflıca konuştuk, 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz.' dedik."
Kaynak: AA / Hanife Sevinç - Güncel