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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ülkeleri liderleriyle etraflıca konuştuk, 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ülkeleri liderleriyle etraflıca konuştuk, 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ülkeleri liderleriyle etraflıca konuştuk, 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz.' dedik."

Kaynak: AA / Hanife Sevinç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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