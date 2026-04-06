Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın 106. Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin en köklü kurumları arasında yer alan Anadolu Ajansı, sadece bir haber ajansı gibi çalışmanın ötesinde, milli iradenin, hakikatin ve tarafsız haberciliğin gür sesi olmuştur. Aktardığı doğru, hızlı ve güvenilir haberlerle de milletimizin ve insanlığın ortak hafızasında müstesna bir yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.

Kurtuluş mücadelesinin en çetin günlerinde milletin haklı davasını dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın, bugün de aynı ruh ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin en köklü kurumları arasında yer alan Anadolu Ajansı, sadece bir haber ajansı gibi çalışmanın ötesinde, milli iradenin, hakikatin ve tarafsız haberciliğin gür sesi olmuştur. Aktardığı doğru, hızlı ve güvenilir haberlerle de milletimizin ve insanlığın ortak hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Bugün iletişim çağının tüm imkanlarını etkin bir şekilde kullanarak dünyanın dört bir yanında hakikatin izini süren Anadolu Ajansı, ülkemizin küresel alandaki güçlü temsilcilerinden biri haline gelmiştir.

Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, başta bu müstesna kurumun banileri olmak üzere bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlarını rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle halen görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveriyle sürdüren tüm mensuplarına da başarılar diliyorum. Hakikatin sesi olmaya devam eden Anadolu Ajansının, aynı azim ve kararlılıkla yürüyüşünü sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok

Erdoğan, Özel'in çağrısına son noktayı koydu: Gündemimizde yok
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

Savaşta büyük sürpriz! ABD'nin 5 bin kişilik savaş gemisi hedef alındı
Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Düğün töreninde skandal hareket
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti

Bu kaza bir aileyi yok etti: Anne de 18 günlük mücadeleyi kaybetti

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı