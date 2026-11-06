Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kelebek figürü takdim eden Halepli Alabed'den okulların onarılması çağrısı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a savaş ve açlıktan etkilenen çocukları temsil eden kelebek figürünü takdim eden Suriyeli Bana Alabed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 10 yıl sonra yeniden bir araya gelmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir rol model ve gelecekte onun gibi büyük bir lider olmayı diliyorum." dedi.

Alabed, İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 10'uncusu "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2026'nın açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, savaş ve açlıktan etkilenen çocukları temsil eden kelebek figürünü takdim etti. Alabed, ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 10 yıl sonra yeniden bir araya gelmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydeden Alabed, "Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir rol model ve gelecekte onun gibi büyük bir lider olmayı diliyorum." dedi.

Alabed, Gazze'deki çocukların ve insanların yaşadığı zorlukları gösteren görüntüleri izlediğini belirterek, bunun kendisine Suriye'de yaşadığı günleri hatırlattığını söyledi.

"Suriye özgürlüğüne kavuştuğunda hayatımın en güzel günüydü"

Dünyanın farklı bölgelerinde çocukların benzer acılar yaşamaya devam ettiğini dile getiren Alabed, "Artık hiçbir çocuğun böyle yaşamasını istemiyorum. Okula gidebilmelerini, barış ve huzur içinde yaşamalarını istiyorum. İşte bu yüzden onların hakları için mücadele ediyorum. Hikayelerini, dünyanın dört bir yanındaki herkesin duyabilmesi için seslendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye'den ayrılmasının ardından ülkesini yeniden özgür görebileceğine uzun süre inanmadığını anlatan Alabed, "Suriye özgürlüğüne kavuştuğunda ise hayatımın en güzel günüydü. Bu, onur verici bir deneyimdi ve o gün büyük bir mutluluk yaşadım. Çünkü çocukların yeniden gülümsediğini, yeniden özgür olduklarını görebildim; zaten tek hayalim de buydu. Elbette, Suriye'nin hikayesinin o gün sona erdiğine inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye'deki okullar halen yıkık durumda"

Alabed, çocuklar için mücadele etmeye devam etmeleri gerektiğini belirterek, çocukların halen ailelerine destek olabilmek için çalışmak zorunda kaldığını ve bu nedenle okula gidemediğini söyledi.

Halepli Alabed, "Suriye'deki okullar halen yıkık durumda. Geleceğimizi yeniden inşa edebilmemiz için bu okulların onarılmasına yardım etmeliyiz." diye konuştu.

Alabed, çocukların değişimin öncüsü olduğunu belirterek, geleceği ve dünyayı çocukların şekillendirdiğini, bu nedenle çocukların haklarını ve hikayelerini anlatmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Birçok uluslararası platform ve konferansa katıldığını ve Uluslararası Çocuk Barış Ödülü 2025'e layık görüldüğünü belirten Alabed, "Bu ödül yalnızca benim için değil, Gazze, Ukrayna, Sudan ve Kongo'daki çocukların sesi içindi. Sadece benim ülkem değil" ifadelerini kullandı.

Alabed, konuşmasının sonunda Türkçe, "Benim mesajım basit; biz çocuğuz. Lütfen bizi dinleyin. Biz ne olduğunu anlıyoruz." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA